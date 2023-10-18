Луганск, 18 октября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Украинская армия из-за дефицита бронетехники чаще стала использовать для перевозки военных гражданский автотранспорт, сообщил 18 октября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ввиду нехватки бронетехники для перевозки личного состава украинские боевики чаще стали использовать на линии боевого соприкосновения гражданский автотранспорт», — сообщил Марочко.

Он отметил, что военных перевозят в основном на пикапах и микроавтобусах. Эти машины, как правило, или имеют кустарную броню, или вовсе не бронированы.

Такие автомобили пробиваются даже штатным автоматическим стрелковым оружием. В результате в рядах ВСУ растут безвозвратные и санитарные потери.

Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов 17 октября, констатируя провал контрнаступления ВСУ, заявил, что на запорожском направлении украинская армия сменила тактику.

Теперь ВСУ отказываются от попыток масштабного прорыва, переходя к локальным боям. Украинское командование отказывается от заведомо обречённых на провал действий, ведущих к большим потерям.