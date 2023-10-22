Вашингтон, 23 октября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Продолжение оказания Украине военной помощи западными союзниками приводит лишь к новым смертям, заявил профессор университета Миссисипи (США) Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Продолжение этого конфликта приведёт лишь к новым смертям… Им не выиграть эту войну. Они уже её проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально», — сказал Аткинс, добавив, что западные союзники руководствуются исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине.

По его словам, ряд политиков, в том числе президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, принимая участие в украинском конфликте, поставил на кон своё политическое будущее.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе телеобращения к нации заявил, что помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, является «разумной инвестицией», которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова американского политика, заявила, что США обманывают весь мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию.