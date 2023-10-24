Москва, 24 октября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Российские подразделения группировки войск «Центр» под Красным Лиманом поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ, а также районы скопления живой силы и техники противника. Около Серебрянского лесничества артиллерия и авиация отработали по штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы было обнаружено и подавлено около 30 расчётов полевой артиллерии ВСУ.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник возле населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, с начала специальной военной операции ряды ВСУ пополнили около 10 тыс. наёмников, порядка 3 тыс. из них уже уничтожены, почти 5 тыс. наёмников покинули Украину. На отток иностранных наёмников повлияло обострение палестино-израильского конфликта, это вызвано большим уровнем заработка и относительной безопасностью такого рода деятельности, отметил представитель силовых структур.

В Минобороны РФ 23 октября сообщили, что за сутки российские бойцы отразили на краснолиманском направлении 12 атак ВСУ, противник потерял до 480 бойцов убитыми и ранеными. Также утрачены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.