Москва, 24 октября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции ряды ВСУ пополнили около 10 тыс. наёмников, порядка 3 тыс. из них уже уничтожены, сообщил ТАСС представитель силовых структур.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

По словам источника, почти 5 тыс. наёмников покинули Украину за время спецоперации.

Отток иностранных наёмников наблюдается с начала обострения палестино-израильского конфликта, это вызвано большим уровнем заработка и относительной безопасностью такого рода деятельности, отметил собеседник агентства.

Украинский театр военных действий отличается большой сложностью, а на Ближнем Востоке воевать станет выгоднее, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, на линии боевого соприкосновения продолжается тенденция к сокращению численности иностранцев в рядах ВСУ. Также поступает информация, что ЧВК вывозят своих людей с территории Украины, заявил 20 октября военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира.

Также наращиваются поставки на Украину тяжёлой техники и дальнобойных вооружений, запрещённых кассетных боеприпасов, снарядов с обеднённым ураном, боевых беспилотников морского и воздушного базирования, современных систем управления и связи. Фиксируется участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований, были установлены 794 наёмника из 35 государств мира, указал Бортников.