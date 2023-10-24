Москва, 24 октября, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» теперь могут привязываться к местности и точнее бить по киевским боевикам, не выходя из машины. О новшестве рассказал «РИА Новости» информированный источник.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Солцепек»

Новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе применяют экипажи боевых орудий.

Новая система позволяет бойцам оперативно привязываться к местности. Это повышает оперативность и точность стрельбы, а также бережёт экипаж от ответного контрбатарейного огня ВСУ. «Солнцепёк» может практически сразу сменить позицию, так как не надо собирать оборудование.

«Новый программно-аппаратный комплекс для «Солнцепёков» разработали во ВНИИ «Сигнал». Сейчас его серийно ставят на боевые машины», — пояснил источник.

Как сообщало ИА Регнум, «Солнцепёки» продолжают уничтожать укреплённые опорные пункты ВСУ.

«Солнцепёк» — это 24 ствола, которые способны на расстояние примерно 10 км выпускать специальные термобарические снаряды. Термобарические боеприпасы создают облако особого химического состава, а затем подрывают его, втягивая весь кислород в облаке в реакцию. Капли этого состава выжигаются в воздухе, они взрываются, проникают в каждое отверстие, в каждую щель. Один залп может накрыть 40 тыс. кв. метров пламенным облаком, нагретым до 2 тыс. градусов Цельсия.

Российские военные, задействовав тяжелую огнеметную систему «Солнцепёк», поразили взводные опорные пункты 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике.