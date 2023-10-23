Москва, 24 октября, 2023, 02:28 — ИА Регнум. На биржах в ночь на 24 октября зафиксировано резкое увеличение стоимости биткоина — на 14%. Цена криптовалюты превысила 34 тысячи долларов.

(сс) Andre Francois Биткоин

По данным биржи Binance, биткоин подскочил в цене на 14% до 34,243 тысячи долларов.

Портал CoinMarketCap, объединяющий информацию более 20 бирж, сообщил о росте стоимости биткоина за сутки на 14,59%. В среднем цена криптовалюты увеличилась до 34 351 долларов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте стоимость криптовалюты биткоин в ходе биржевых торгов впервые с 12 июня 2022 года превысила отметку в $28 тыс.

В ходе торгов в ночь на 18 августа стоимость биткоина резко упала до 25,392 тыс. долларов.

На Московской бирже 23 октября рубль укрепился к доллару США, евро и китайскому юаню.