Москва, 18 августа, 2023, 02:08 — ИА Регнум. В ходе торгов в ночь на 18 августа стоимость биткоина резко упала до 25,392 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

По состоянию на 01:06 мск, курс биткоина был на отметке в 26,415 тыс. долларов (-8,64%).

Согласно данным Binance, стоимость биткоина снижается третий день подряд. С начала августа криптовалюта подешевела на 4,81% после падения стоимости на 4,07% месяцем ранее. В последний раз цена биткоина превышала отметку в 30 тыс. долларов 9 августа.

Биткоин, как и другие криптовалюты, не существует в физической форме.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Московской биржи, курс доллара в ходе торгов 17 августа упал ниже 93 рублей, курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 1 августа.

Ранее замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что регулятором криптовалюты может стать Федеральная налоговая служба. По его словам, ФНС будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это делают налоговики.