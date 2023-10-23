Москва, 23 октября, 2023, 23:43 — ИА Регнум. На Московской бирже рубль укрепился к доллару США, евро и китайскому юаню. Об этом свидетельствуют итоги торгов 23 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, в 19:00 мск доллар торговался на уровне 94,43 рубля, это на 89,5 копейки меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость доллара стала ниже 95 рублей впервые с 13 сентября текущего года.

Один евро подешевел на 30,25 копейки и стоил 100,55 рубля. Ранее стоимость европейской валюты опускалась ниже 100 рублей 12 сентября.

Китайский юань стал дешевле на 12,2 копейки до 12,88 рубля (также впервые с 12 сентября).

Как сообщало ИА Регнум, по мнению директора Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ Вадима Понкратова, к укреплению рубля привела целая совокупность факторов. В их числе распоряжение российских властей об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, обострение ситуации на Ближнем Востоке и переход палестино-израильского конфликта в горячую фазу. Риск того, что в противостояние вмешаются другие страны региона, а также США, обернулся ростом стоимости нефтяных котировок.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков считает, что укреплению российского рубля способствуют повышение ключевой ставки, введение обязательной продажи валютной выручки. Кроме того, в финансовый план правительства на 2024 год заложен среднегодовой курс 90 рублей за доллар.