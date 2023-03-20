Вашингтон, 20 марта, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин в ходе биржевых торгов впервые с 12 июня 2022 года превысила отметку в $28 тыс. Это 20 марта следует из данных наиболее крупной по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

По информации торговой площадки, по состоянию на 09:30 мск за биткоин давали $27,1 тыс. что есть рост за сутки на 0,8%.

При этом в ходе торгов 19 марта вечером стоимость указанной криптовалюты поднималась до отметки в $28,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что криптовалюта USD Coin существенно упала в цене после краха Silicon Valley Bank (SVB). Падение составило 13%, с $1 до $0,87.