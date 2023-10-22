Вашингтон, 22 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Всё чаще используемые в украинском конфликте беспилотники стали причиной того, что крупнейшие оружейные производители в мире сосредоточились на создании высокоточных комплексов для их обнаружения и уничтожения. Об этом рассказали участники рынка, слова которых привело американское издание Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум

«Геополитическая ситуация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА. Конфликт на Украине открыл нам глаза на важность дронов и их обнаружения. Все осознали — необходимо наращивания потенциала ПВО из-за угрозы, которую потенциально представляют беспилотники», — рассказал один из них.

Уточняется, что, по информации экспертов Aeromotus, мировой рынок технологий летательных дронов, объём которого сегодня составляет порядка 14 млрд долларов, увеличится в три раза.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября основатель украинской националистической группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские беспилотники «Орлан» являются для ВСУ большой проблемой. Он признал, что российские военные ушли далеко вперёд по беспилотным системам оперативно-тактического класса.

Ранее в этот же день портал Modern Diplomacy написал, что украинские войска переходят на невыгодную для себя тактику «пехотных атак» из-за потери западной бронетехники, уничтожаемой ВС России. По словам автора публикации, поставленные Западом Киеву боевые машиныоказываются легкой мишенью для артиллерии и вертолётов, а также для дронов-камикадзе «Ланцет» и других российских беспилотников.