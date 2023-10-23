Киев, 23 октября, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией, ВСУ не способны совершить прорыв и у них нет шансов на победу, заявил 23 октября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Продолжение военных действий Украиной невозможно, не то что бессмысленно, но даже чисто материально, финансово, в военном плане, по вооружению, просто невозможно. Зеленский уже всё, он потерянная фигура», — отметил он.

По мнению эксперта, киевский режим должен выступить за прекращение военных действий.

«Замены выбывшим украинским солдатам нет, потому что не из кого набрать. Мужчины не хотят идти, и они правы, потому что не понимают смысла, зачем им нужно идти и умирать», — резюмировал он.

Также Соскин днём ранее призвал главу киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку из-за своей некомпетентности.

17 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что решения Зеленского стали причиной массовой гибели людей, поэтому ситуация на Украине складывается для него наихудшим образом. Он уточнил, что из-за наступления российской армии глава киевского режима может скоро попасть в безвыходную ситуацию, которая «не кончится для него добром».

Соскин заявил 16 октября, что без помощи Запада Украина быстро обанкротится, что может способствовать началу гражданской войны в стране. По слова эксперта, у Киева нет средств для покрытия дефицита в конце текущего года, и из-за этого государство окажется не в состоянии платить пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам.

Экс-советник Леонида Кучмы 30 сентября также отметил, что правительство Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к жителям Украины. Он добавил, что в стране фактически уже создан «концлагерь» для мужчин и что киевские власти хотят загнать в этот концлагерь и женщин.