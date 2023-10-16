Киев, 16 октября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Без помощи стран Запада Украина быстро обанкротится, и это может стать причиной начала гражданской войны в стране. Об этом 16 октября заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ситуация становится всё хуже и хуже. Контрнаступление [ВСУ] захлебнулось, его уже нет. <…> Экономика Украины разрушена, и нужно готовиться к голоду», — сказал он, отметив, что в стране начался процесс обнищания населения.

Эксперт уточнил, что у киевских властей нет средств для покрытия дефицита в конце текущего года, а потому государство окажется не в состоянии платить пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам.

Украина фактически стала банкротом, а без помощи США, Евросоюза и Британии ситуация в стране станет только ещё хуже, потому что государство окажется неспособно выполнять свои социально-экономические функции, отметил Соскин.

«Страна находится на грани пропасти. <…> Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Соскин заявил, что правительство главы киевского режима Владимира Зеленского осуществляет репрессивные действия по отношению к жителям Украины. По мнению эксперта, Зеленский создал на Украине концлагерь для мужчин и хочет посадить в него и женщин.

Американская газета The Wall Street Journal 4 октября написала, что правительство Украины в ближайшем времени может столкнуться с нехваткой финансов на выплату зарплат государственным служащим, если американский Конгресс не одобрит выделение средств на эти нужды. По данным издания, у украинского минфина есть средства на выплату зарплат только на октябрь.