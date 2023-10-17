Вашингтон, 17 октября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Решения главы киевского режима Владимира Зеленского стали причиной массовой гибели людей, потому ситуация на Украине складывается для него самым наихудшим образом. Такое мнение 17 октября высказал экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения», — сказал эксперт.

По мнению Макговерна, глава режима Киева в скором времени может попасть в безвыходную ситуацию из-за продвижения вперёд Вооружённых сил России.

«Это не кончится добром для Зеленского», — заключил бывший агент ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что выказывающий наигранную уверенность Зеленский на самом деле понимает, что постепенно теряет поддержку и внимание США и стран Европы. По его мнению, лидер киевского режима также осознаёт наличие у НАТО серьёзных проблем, потому что альянс оказался неспособен вести наступательные действия в военных конфликтах.

Ранее в этот же день полковник армии Австрии в отставке Маркус Райснер заявил, что поражение ВСУ станет причиной падения режима Зеленского. По его словам, на такой исход указывает речь президента России Владимира Путина в Сочи, из которой стало понятно, что планы Москвы относительно Украины не поменялись.

Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября доложил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли огромные потери в живой силе и военной технике. По его информации, за это время украинская армия потеряла сотни танков и полторы тысячи бронемашин.