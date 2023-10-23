Стокгольм, 23 октября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Коммуникационный кабель в Балтийском море между Эстонией и Швецией был повреждён в результате внешнего воздействия, заявил 23 октября министр обороны Швеции Пол Йонсон телеканалу SVT.

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«Это внешний фактор, повлиявший на кабель, но мы не можем сейчас точно сказать, что это может означать», — сказал он.

17 октября министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией. Он добавил, что повреждение кабеля произошло примерно в то же время, когда стало известно о повреждении эстонско-финского газопровода Balticconnector.

Как передавало ИА Регнум, о повреждении газопровода Balticconnector 10 октября заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он предположил, что авария могла произойти из-за естественных причин. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что причиной повреждения мог стать корабельный якорь.

Президент РФ Владимир Путин 13 октября опроверг заявления, что к аварии на эстонско-финском газопроводе могла быть причастна Россия. Он отметил, что раньше даже не знал о существовании этого трубопровода.

В Эстонии 17 октября предположили, что авария на газопроводе могла произойти из-за контейнеровоза Newnew Polar Bear, ходящего под флагом Гонконга, так как он был во время повреждения в том районе. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ИА Регнум назвал эту версию «бредом», отметив, что якорь не может повредить подводный газопровод, уложенный в соответствии с требованиями.