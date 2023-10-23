Вашингтон, 23 октября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В Сирии американские войска подверглись нападению. Об этом 23 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя минобороны США.

The U.S. Army

«Сегодня рано утром в Сирии произошло нападение на силы США и коалиции. Пострадавших или разрушений нет», — сказал представитель Пентагона.

Ранее журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден со ссылкой на представителей американского минобороны написала в соцсети Х, что база в Сирии, где дислоцированы войска США, была атакована дронами.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в ближневосточном регионе. Он напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии, добавив, что Пентагон делает всё необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.

Два беспилотника 21 октября атаковали военную базу США «Харир» в районе города Эрбиль — столицы иракского Курдистана. Это было уже третье нападение на военных США в Ираке. Так, 18 октября «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удары по «Хариру» и по другой американской базе — «Аль-Асад» в провинции Анбар.