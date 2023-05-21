Москва, 21 мая, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА в столичном дерби в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 21 мая. Матч, состоявшийся на стадионе «красно-белых», завершился со счётом 2:1.

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Оба ставших победными гола оказались на счету нападающего «Спартака» Квинси Промеса. У «армейцев» отличился Хесус Медина. На 69-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля за неспортивное поведение нападающего «красно-белых» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Промес заявил в интервью, что его команду перестали уважать оппоненты из «Зенита». Он отметил, что матчи двух команд в последнее время постоянно сопровождают конфликты и драки, потому что петербуржцы неуважительно относятся к московским соперникам. По его мнению, высокое самомнение «Зенита» сформировалось из-за долговременного лидерства в чемпионатах страны.