Вашингтон, 22 октября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Большая часть средств, которые американский президент Джо Байден запросил у Конгресса для помощи Украине, останутся в Соединённых Штатах Америки. Об этом 22 октября сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат напомнила, что представленный Белым домом бюджетный запрос предусматривает почти $61,4 млрд для киевского режима.

«Из них $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд ― прямая бюджетная поддержка», ― написала Маркарова на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Посол также добавила, что $30,6 млрд из $46,1 млрд останутся в США и будут направлены на программы американского министерства обороны. Так, $18 млрд предназначены на пополнение оборонных товаров со складов Пентагона, возмещение расходов на услуги, военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины.

Ещё $12 млрд ― для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, $1,7 млрд ― для программы Госдепа Foreign Military Financing для Киева и других партнёров США, испытавших влияние из-за боевых действий войны на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны. Он также направил запрос о согласовании финансирования передачи Киеву ракет на $846 млн.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что этих денег для Киева недостаточно. По его подсчётам, не хватает ещё $2 млрд, из расчёта, что эта сумма выделена на 13 месяцев. Железняк уверенно заявил, что, скорее всего, «этот гэп перекроют другие доноры», но указал, что пока ни по одному из предполагаемых доноров нет подтверждений.

Ранее парламентарий сообщил, что с февраля 2022 года Украина получила от международных партнёров 60 млрд долларов в виде грантов и кредитов. Он уточнил, что по уровню поддержки на первом месте находятся США, они предоставили 20,43 млрд долларов, на втором месте Евросоюз — 19,39 млрд долларов, на третьей строчке МВФ — 6,29 млрд долларов.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 20 октября заявил, что одобренные ранее Конгрессом средства на военную помощь для Украины почти закончились.