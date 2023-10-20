Вашингтон, 20 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Одобренные ранее Конгрессом средства на военную помощь для Украины почти закончились, сообщил 20 октября на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Средства и полномочия, которые Конгресс ранее одобрил, <…> почти иссякли. И нам необходимо содействие Конгресса, чтобы гарантировать, что мы сможем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — сказал он.

Салливан пообещал, что Белый дом будет тесно работать с Конгрессом, чтобы найти возможность направить дополнительные средства на помощь Украине. Он также не исключил поставок таких видов вооружений, какие США ещё не передавали Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 20 октября запросил у Конгресса выделение из бюджета $61,3 млрд на помощь Украине и $14,3 млрд — Израилю. Он также направил запрос о согласовании финансирования передачи Киеву ракет на $846 млн и выделение $4 млрд на закупку систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида» для Израиля.

Кроме того, Байден считает, что нужно направить $9,15 млрд на гуманитарную помощь Украине, Израилю и сектора Газа и порядка $11,8 млрд на поддержку стран, пострадавших из-за ситуации вокруг Украины. На военно-промышленный комплекс США президент запросил более $50 млрд.

Представитель Госдепа Мэтт Миллер 2 октября сообщил, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования. В распоряжении администрации президента остались только средства на помощь в краткосрочной перспективе, добавила она.

3 октября в палате представителей Конгресса США отправили в отставку спикера Кевина Маккарти, узнав, что он пообещал Байдену добиться принятия палатой внесения в госбюджет средств на помощь Украине. Нового спикера палата не пока не избрала.