Киев, 21 октября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Денег, запрошенных президентом США Джозефом Байденом у Конгресса, недостаточно для Киева. Такое заявление сделал 21 октября депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Депутат, по его словам, решил «покопаться» в сумме, которую американский лидер запросил для Украины. Байден указал сумму 61,1 млрд долларов, которые, по словам Железняка, выделены на год, с ноября 2023 по ноябрь 2024.

«Получается, надо этими деньгами закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше, возьмем плюс один месяц. На прямую бюджетную поддержку там заложено $11,8 млрд. А мы сейчас готовим бюджет-2024, где нужно $42,9 млрд и 30% из этого ($12,87 млрд) должно было прийти из США», — такие подсчёты сделал Железняк.

Депутат делает вывод, что денег, которые как предполагается выделят США, недостаточно, не хватает ещё $2 млрд, из расчёта, что эта сумма выделена на 13 месяцев. Железняк уверенно заявил, что скорее всего, «этот гэп перекроют другие доноры», но указал, что пока ни по одному из предполагаемых доноров нет подтверждений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин не поддержит запрос американского президента Байдена и его администрации о помощи Украине и Израилю. Она объяснила свое решение тем, что Белый дом совсем не заботится о внутренних проблемах своей страны.

20 октября Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны.