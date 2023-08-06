Киев, 6 августа, 2023, 11:10 — ИА Регнум. С февраля 2022 года Украина получила от международных партнёров 60 млрд долларов в виде грантов и кредитов. Об этом написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, внешняя поддержка в виде грантов и кредитов от международных партнёров с февраля 2022 года достигла отметки 60 млрд долларов.

Он уточнил, что по уровню поддержки на первом месте находятся США, они предоставили 20,43 млрд долларов, на втором месте находится Евросоюз — 19,39 млрд долларов, на третьей строчке МВФ — 6,29 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала 2023 года Украина получила 28 млрд долларов финансовой поддержки от партнёров, в том числе от Евросоюза было получено более 11 млрд долларов, США передали более 8 млрд долларов.

Ранее бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа высказал мнение о том, что Украина никогда не будет полностью удовлетворена объёмом западной помощи, требуя увеличивать поставки. Шиа, слова которого приводит телеканал CNBC, отметил, что руководство Украины всегда будет неудовлетворено с точки зрения потребности, киевские власти всегда будут нуждаться в больших и больших объёмах помощи.