Берлин, 19 августа, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Канцлера ФРГ Олафа Шольца 18 августа освистали во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Мюнхене, передаёт агентство DPA.

dpa/picture-alliance/Peter Kneffel/ТАСС Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Отмечается, что до выступления Шольца многие присутствовавшие на площади Мариенплац начали кричать, свистеть и скандировать «Подстрекатели войны, лжецы, неудачники».

Полиция установила ограждения и проводила тщательные проверки всех гостей мероприятия. На площади собралось несколько тысяч человек.

В начале своей речи Шольц выразил поддержку политике правительства в отношении украинского вопроса, в том числе поставкам оружия. Он признал целесообразным решение о помощи Киеву, чем ещё больше разозлил собравшихся.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Федеративной Республики Германии планирует в ближайшие месяцы предоставить Вооружённым силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus из запасов бундесвера.

Согласно проведённому с 4 по 7 августа институтом общественного мнения Forsa опросу, более половины немецких граждан выступили против поставок крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.