Висбаден, Германия, 9 октября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольц побила антирекорд на региональных выборах в федеральной земле Гессен, набрав лишь 15,1% голосов. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По предварительным данным, как сообщил источник, в Гессене победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС) с 34,6% голосов, на втором месте — «АдГ» с 18,4%, партия Олафа Шольца СДПГ заняла лишь третье место с результатом 15,1%.

«СДПГ потерпела фиаско на выборах в ландтаг в Гессене… Партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене — даже плохой результат 2018 года был снова значительно побит», — сообщил Spiegel.

Кроме того, на региональных выборах в федеральной земле Бавария партия Олафа Шольца набрала ещё меньше — 14,6%. Согласно результатам, опубликованным местным управлением статистики, в Баварии победу одержал Христианско-социальный союз (ХСС) с 37% голосов.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов сообщил, что на парламентских выборах в федеральных землях Гессен и Бавария после закрытия избирательных участков лидируют консервативные партии ХСС (Христианско-социальный союз) — в Баварии, и ХДС (Христианско-демократический союз) — в Гессене.