Москва, 11 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Власти Украины ежемесячно получают от США и европейских стран 4-5 млрд долларов, заявил 11 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Учитывая контроль Запада над Киевом и проблемы Европы с энергией, странно, что власти европейских стран не требуют от властей Украины открытия второго маршрута транзита российского газа, отметил также президент.

«Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идёт. Наш газ в Европе получают. Украина взяла, закрыла второй маршрут. Но, послушайте, она же деньги получает из Европы. Ежемесячно 4-5 млрд долларов. Частично из США, но в значительной степени из Европы. Европа вполне могла бы сказать: маршрут-то откройте быстро, нам это нужно», — сказал президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления президент также заявил, что экономика стран Евросоюза вследствие попыток властей этих государств полностью отказаться от российских энергоносителей находится на нулевой отметке. Европейские страны просто переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов и газа, сказал президент.

Уровень жизни в ЕС при этом падает, отметил Владимир Путин. Реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года снизились на 1,2%, в то время как в России — выросли на 4,4%, сказал глава государства. Современная политическая система в ЕС иногда «поднимает наверх» не очень компетентных людей, заявил также президент России в ходе своего выступления.