Барселона, Испания, 22 октября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Испании пропалестинские демонстранты ворвались в один из отелей в центре Барселоны. Они думали, что тот принадлежит израильскому бизнесмену.

IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

В здание вошли от 90 до 100 человек, по информации агентства EFE, на балконах эти люди сняли все флаги и повесили вместо них палестинские. Сообщается, что местная полиция никого не задерживала. Поддерживающие палестинцев люди пробыли в здании отеля около часа, позже покинув его самостоятельно.

Акции в поддержку Палестины проходят во многих городах мира. Так, в Европе 18 октября люди вышли на улицы Барселоны, Марселя и Афин. В испанском городе их собралось около 3 тысяч человек, во французском — около 100 человек. В греческих Афинах население поддерживало обе противоборствующие стороны — Израиль и Палестину.

В британской столице на акции солидарности с Палестиной собрались почти 100 тысяч человек. Они вышли на улицы Лондона с требованиями немедленного прекращения огня в секторе Газа. Манифестанты скандировали «Свободу Палестине!» и размахивали палестинскими флагами.

Сегодня ИА Регнум сообщало о прошедших в Праге акциях сторонников и противников Израиля. Каждая из групп демонстрантов состояла примерно из 10 человек.

В то же время тысячи человек в Нью-Йорке вышли на улицы поддержать палестинцев. Участники акции принесли с собой флаги этого арабского государства и плакаты с надписями «Израиль бомбит больницы, Байден платит за это» и «Свободу Палестине». Собравшиеся скандировали лозунги «Свободу Палестине» и «Палестина должна быть свободной».