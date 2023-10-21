Прага, 22 октября, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Акции протеста сторонников и противников Израиля прошли 21 октября в районе израильского посольства в столице Чехии Праге, сообщило Чешское радио.

Прага

Каждая из групп демонстрантов состояла примерно из 10 человек. Сторонники Палестины держали в руках её флаги и плакаты с лозунгами в поддержку сектора Газа.

Другая группа протестующих принесла на собрание флаги Израиля и США. За действиями демонстрантами следили несколько десятков полицейских. Инцидентов в ходе провидения акций удалось избежать.

Ранее в Праге прошли по крайней мере ещё по две акции сторонников и противников Израиля. В них приняли участие десятки людей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Вашингтоне начала голодовку американская 66-летняя активистка антивоенного движения Codepink Лесли Анджелин. Она потребовала прекратить боевые действия на территории сектора Газа.

18 октября в столице США прошла антивоенная протестная акция, которая собрала примерно 10 тысяч человек. Организатором мероприятия выступила Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»). При этом местная полиция арестовала 500 демонстрантов.