Нью-Йорк, США, 22 октября, 2023, 03:40 — ИА Регнум. В субботу, 21 октября, в нью-йоркском Бруклине прошла акция в поддержку Палестины. Как сообщило «РИА Новости», на улицы вышли тысячи участников демонстрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Участники акции принесли с собой палестинские флаги и плакаты с надписями «Израиль бомбит больницы, Байден платит за это» и «Свободу Палестине». Собравшиеся скандировали лозунги «Свободу Палестине» и «Палестина должна быть свободной».

Отмечается, что акция проходила в спокойной атмосфере, массовых задержаний не было.

Как передавало ИА Регнум, вечером в Берлине (Германия) прошло шествие в поддержку Палестины, в котором приняли участие около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что манифестация была согласована с властями, полицейским несколько раз приходилось останавливать движение, так как некоторые протестующие пытались выкрикивать «антиизраильские лозунги».

Также акции протеста сторонников и противников Израиля 21 октября прошли в районе израильского посольства в столице Чехии Праге. Каждая из групп демонстрантов состояла примерно из десяти человек.