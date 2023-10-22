Москва, 22 октября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил отчёт у главы СУ СК по Самарской области Марата Галиханова относительно расследования уголовного дела о нападении подростков-мигрантов на ребёнка в Самаре, сообщила на сайте комитета пресс-служба ведомства.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Глава СК России Александр Бастрыкин

Как установили следователи, подростки стран ближнего зарубежья ограбили малолетнего ребёнка, а потом преследовали детей, крича в их адрес угрозы. По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж».

По данным самарского управления СК, с 15 по 17 октября в разных районах Самары произошло несколько драк между подростками и мигрантами, среди которых также были несовершеннолетние. Правоохранители задержали семерых участников столкновений. Для задержаний привлекали сотрудников ОМОН областного управления Росгвардии.

По этим случаям возбудили уголовные дела по статьям «Побои», «Хулиганство» и «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Следователи провели 150 следственных действий, допросили подозреваемых, потерпевших и свидетелей, а также изучили видео с камер наблюдений.

Кроме того, как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, двое мигрантов выложили видеозапись с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сотрудники полиции установили их личности и задержали двух братьев, приехавших в Самару из Таджикистана.

Хинштейн также сообщил о письме от жительницы Ленинского района Самары, которая пожаловалась на банду подростков-мигрантов, терроризирующую округу. Она написала, что они отобрали шапку у её сына и постоянно преследуют детей на улицах. Депутат призвал областное управление МВД вмешаться в ситуацию.