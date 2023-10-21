Вашингтон, 21 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Украинская армия переходит на невыгодную для себя тактику «пехотных атак» из-за потери западной бронетехники, которую планомерно уничтожают российские войска, сообщает портал Modern Diplomacy.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы публикации отмечают, что боевые машины, переданные Европой Киеву, оказываются легкой мишенью для артиллерии и вертолётов, а также для дронов-камикадзе «Ланцет» и других беспилотников, которыми владеют Вооружённые силы России. Кроме того, плохие показатели в боях продемонстрировала техника, полученная ВСУ от США.

Серьёзную проблему для продвижения бронемашин украинской армии также создали российские минные поля. В статье говорится, что все современные условия боевых действий создают серьезные трудности для подобной техники.

В публикации также отмечается, что пехотные атаки, на которые перешли ВСУ, стали «мясорубкой», поскольку украинские военные вынуждены идти в бой без серьёзного прикрытия и чаще используют гражданские автомобили.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября экс-разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России устроили украинской армии «три котла» в зоне специальной военной операции, в которых уничтожают военных ВСУ. Эксперт считает, что в скором времени российские войска могут освободить новые территории. Он подчеркнул, что Россия контролируют ситуацию на поле боя.

20 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что ВСУ потеряли за прошедшую неделю на купянском направлении 995 военнослужащих и 10 танков.