Москва, 28 сентября, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. Одной из главных причин для такого шага становится безысходность от понимания того, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

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Ведомство предоставило видео кадры сдачи в плен группы украинских военных в районе населённых пунктов Работино и Пятихатки.

Пленные рассказали, что украинское командование кинуло их на убой на старой, неработающей немецкой технике 70-х годов.

«Я считаю, что даже советская техника, которая была в хорошем уходе, она на порядок лучше», — рассказал военнопленный 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Станиславчук.

Пленный Игорь Кащук, который прошёл подготовку в Великобритании отметил, что отношение на российской стороне к военнопленным хорошее. Он расчитывает, что в скором времени произойдёт обмен и он сможет вернуться к родным.

Пленные рассказали, что в рядах ВСУ из-за больших потерь падает боевой дух.

Как сообщало ИА Регнум, с середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен.

Российские военные получили от добровольно сдавшегося в плен украинского офицера данные о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР.

Украинские военнопленные, находящиеся в Донецкой Народной Республике (ДНР), смогли увидеться с родными. Встречу бойцам ВСУ организовали волонтёры совместно с региональными властями.