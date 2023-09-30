Москва, 30 сентября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Попавший в плен на запорожском направлении военный ВСУ рассказал о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Моральное состояние ниже среднего. Подозрения есть (что подразделение погибнет в бою), но они (командование) уверяют нас, разговаривают и как-то у них получается», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, военные остаются, доверяют командирам, а происходит «всё совсем наоборот». Он добавил, что решение дезертировать принимается теми, кто уже был в бою и столкнулся с реальной картиной происходящего.

«Ничего не рассказывали. Пили водку несколько дней потом разворачивались, собирали вещи и уходили в самоволку. Достаточно таких было. Больше десяти точно. Может, около 50», — сказал пленный.

Это происходит от осознания того, считает он, что начальство врёт, все их разговоры — это неправда.

«Люди думают и понимают, что это просто мясорубка», — заключил военнопленный.

Как сообщало ИА Регнум, из-за безуспешности атак у Работино и Пятихаток украинские военные решаются сдаваться в плен российским бойцам, поскольку возможности передаваемой западной техники преувеличены.

С середины июля порядка 10 тыс. украинских военнослужащих решили сдаться в плен и воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга». Только в районе Работино бойцы ВСУ сдаются целыми группами.

На Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

В армию на Украине также будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, добавил глава государства.