Москва, 22 октября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Переменчивая погода в связи с наступлением предзимья ожидается в ближайшие два месяца в регионах европейской части России, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Холод

По его словам, предзимье уже наступило.

«Предзимье уже началось, а это значит, что погода ожидается неустойчивая — частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — сказал синоптик в беседе ТАСС.

Научный руководитель учреждения напомнил, что зима в указанных регионах обычно наступает в середине декабря, после чего погода становится менее облачной и приобретает более устойчивый характер.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Роман Вильфанд проинформировал, что на предстоящей неделе в Москве ожидается серьёзное похолодание и гололедица. Он посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.

18 октября специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что до конца октября в российской столице ожидаются две волны тепла, между которыми будет период холодной погоды. Она отметила, что активность циклонов после холода принесёт в регион тёплый воздух из Атлантики.