Москвичам пообещали две волны тепла в октябре
В Метеобюро заявили, что две волны тепла в октябре будут чередоваться с холодом
Москва, 18 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. До конца октября в Москве ожидаются две волны тепла, сообщила 18 октября специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Михаил Воскресенский/РИА Новости
«Периоды более теплой погоды будут чередоваться с периодами более холодной», — сказала она корреспонденту «РИА Новости».
При этом Позднякова добавила, что циклоны довольно активные и ещё порадуют столицу тёплым воздухом Атлантики.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 8 октября заявил, что на предстоящей неделе с 16 октября в Москве прогнозируется резкое повышение температуры на три-четыре градуса выше климатической нормы.
Также Вильфанд 6 октября предупредил москвичей о сильнейшем листопаде. Причиной этого явления, по его словам, станут дожди.