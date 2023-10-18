Москва, 18 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. До конца октября в Москве ожидаются две волны тепла, сообщила 18 октября специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Периоды более теплой погоды будут чередоваться с периодами более холодной», — сказала она корреспонденту «РИА Новости».

При этом Позднякова добавила, что циклоны довольно активные и ещё порадуют столицу тёплым воздухом Атлантики.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 8 октября заявил, что на предстоящей неделе с 16 октября в Москве прогнозируется резкое повышение температуры на три-четыре градуса выше климатической нормы.

Также Вильфанд 6 октября предупредил москвичей о сильнейшем листопаде. Причиной этого явления, по его словам, станут дожди.