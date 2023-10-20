Москва, 21 октября, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Похолодание и гололедица ожидаются на следующей неделе в Москве, поэтому автомобилистам очень желательно сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом 20 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень. Рябина

«Температура до конца следующей недели будет ниже плюс 5 градусов. Это будет сказываться на эластичности резины на колесах, а значит, что уже однозначно надо переходить на зимнюю резину. Это уже безусловно, и сомневаться не стоит», — сказал специалист.

Вильфанд уточнил, что на предстоящей неделе гололедица будет наблюдаться на дорогах практически каждый день, кроме понедельника, 23 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о двух волнах тепла, которые ожидаются до конца октября. При этом периоды тёплой погоды будут чередоваться с периодами холодной.

При этом Вильфанд ещё 15 октября призвал москвичей-автомобилистов задуматься о смене летней резины на зимнюю, хотя погода пока этого не требовала. Метеоролог предупредил, что с 25 октября похолодание станет явным и вопрос смены резины станет очень актуальным.