Лондон, 21 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Футболист клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд едва не погиб из-за шторма, сообщил 21 октября The Sun.

IMAGO/Steve Flynn/News Images/Global Look Press Футболист клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд

«Высоковольтная линия электропередач весом около полутонны упала рядом с автомобилем спортсмена», — говорится в материале.

Сильные порывы ветра вырвали опору линии электропередачи, которая упала на проселочную дорогу недалеко от Кнутсфорда, по которой на тренировку ехал 25-летний спортсмен. Он вовремя нажал на тормоза и увернулся, прежде чем врезался в другой автомобиль. Выйдя из машины спортсмен заговорил с другим водителем. Оба не пострадали.

На место аварии приехали сотрудники полиции.

Британская метеослужба объявила красный уровень погодной опасности из-за надвигающегося шторма «Бабет». Метеорологическая служба предупредила жителей об исключительном количестве сильных и продолжительных осадков. Около 4000 человек по всей Великобритании остаются без электричества.