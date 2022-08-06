Санкт-Петербург, 6 августа, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Женщина пострадала во время шторма в Санкт-Петербурге, на нее упала остановка общественного транспорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 6 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Дерево упало на дорогу во время шторма в Петербурге

Сильный шторм, который обрушился на Петербург во второй половине дня 6 августа нарушил дорожное сообщение. Также не обошлось без пострадавших.

По данным спасателей, к 20:00 мск 6 августа в результате ливня, грозы и усиленного ветра до 20 м/с в Санкт-Петербурге упало 32 деревьев, повреждены четыре автомобиля, а также пострадал один человек.

«В Невском районе на проспекте Большевиков, 10/1, упала остановка общественного транспорта. Пострадала 40-летняя женщина. С переломом

плеча госпитализирована», — уточнили в ведомстве.