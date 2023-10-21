Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в этом анклаве заявил 21 октября «РИА Новости» спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время вооружённым силам предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, и это положение применяется на местах», — рассказал он.

Адри добавил, что нет никаких сроков для проведения военной операции в секторе Газа, она будет продолжаться, сколько потребуется. Он назвал основными целями ЦАХАЛ уничтожение военно-политической системы палестинского движения ХАМАС, ликвидацию его командиров и тех, кто причастен к нападению на Израиль 7 октября.

Спикер ЦАХАЛ отметил, что вопрос о доставке гуманитарной помощи палестинцам решают на политическом уровне. Если стороны достигнут соглашения, то в армии это учтут, а до тех пор армия будет держать полную блокаду. Адри подчеркнул, что Газа не получает с израильской стороны ни воду, ни электричество, ни медикаменты.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил о пропуске партии гуманитарных грузов из Египта в южную часть сектора Газа через КПП «Рафах». Он подчеркнул, что Тель-Авив не допустит доставки помощи в северную часть анклава. По информации Израиля, с севера Газы на юг переместились уже 700 тысяч жителей.

По данным телеканала Al Arabiya, через КПП «Рафах» проехали несколько грузовиков с лекарствами и другой гуманитарной помощью. Сообщается, что через этот переход вскоре будут выпускать из сектора Газа иностранцев.

Президент России Владимир Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Президент призвал думать о мирном населении.