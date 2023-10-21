Рамалла , 21 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Палестинский минздрав сообщил о гибели 4 137 граждан в секторе Газа. Также приведены данные о ранении более 13 тысяч человек. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израильская агрессия в секторе Газа привела к гибели 4137 граждан и ранениям 13 162 человек с различными травмами. За последние 24 дня израильская оккупация совершила 37 массовых убийств семей в секторе Газа, убив 352 и ранив 669 человек», — сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Минздрав Палестины сообщил, что в результате атак и истощения запасов топлива из строя выведены семь больниц, 21 медицинский центр, погибли 46 медработников и 85 ранены. Уничтожены 23 машины скорой помощи.

Накануне ИА Регнум сообщало, что Иерусалимский патриархат осудил удар по православной церкви в Газе. Данный инцидент отнесён к «военным преступлениям, которые нельзя игнорировать». Православная церковь отметила, что священнослужители предоставляют убежища для мирных жителей, оставивших свои дома из-за бомбардировок израильской армии.

Президент Палестины Махмуд Аббас предостерегал от попыток насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа. Он сказал, что «мы не уйдем, мы останемся на своей земле». Своё заявление он сделал во времясаммита по палестино-израильскому конфликту в Каире.