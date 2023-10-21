Каир, 21 октября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В египетской столице 21 октября начал свою работу саммит 30 стран по палестино-израильской проблеме, передал телеканал Al Arabiya.

Kira Hofmann/Global Look Press

На открытии мероприятия президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что палестинцы нуждаются в международной защите.

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«Мы осуждаем удары по всем мирным жителям», — заявил также ас-Сиси.

Власти Египта отвергают идею о перемещении палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров, так как проблему это не решит, подчеркнул президент республики.

Для решения проблемы беженцев из Газы, поток которых вырос на фоне начавшегося две недели назад обострения палестино-израильского конфликта, ас-Сиси призвал участников саммита вместе работать над достижением консенсуса по этому вопросу.

Выступая на саммите, король Иордании Абдалла II призвал срочно прекратить огонь в Газе. Также он заявил, что необходимо обеспечить доставку гуманитарной помощи в регион.

«Необходимо немедленное прекращению войны в секторе Газа», — сказал Абдалла II.

В Каире 17 октября заявили, что если Запад попытается вынудить Египет пустить неограниченное число беженцев на Синай, египетские власти отправят их в Европу. Синай не сможет вместить миллион человек, отметил высокопоставленный египетский представитель.

В Египте на границе с Газой 21 октября открылся контрольно-пропускной пункт «Рафах». Через него границу в сторону Газы пересекли 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для палестинцев. позже стало известно, что КПП закрыли.