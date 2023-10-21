Махмуд Аббас предостерёг от перемещения палестинцев из Газы силой
Махмуд Аббас призвал отказаться от насильственного перемещения жителей Газы
Каир, 21 октября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Лидер палестинского народа Махмуд Аббас на саммите в Каире заявил, что палестинцы останутся на своей земле. Таким образом он предостерёг от насильственного перемещения данного арабского народа из сектора Газа.
«Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за её пределы. Мы не уйдём, мы останемся на своей земле», — заявил он во время саммита.
Глава Палестинской автономии добавил, что в данной части региона Ближнего Востока мир и безопасность возможны только после создания двух государств — Государства Израиль и Государства Палестина. На саммите в Каире собрались 30 государств для обсуждения палестино-израильского конфликта.
Прежде ИА Регнум приводило заявление Палестинского общества Красного полумесяца об отсутствии соглашения об эвакуации раненых из Газы. Вместе с тем в гуманитарной организации выразили сожаление, что поставкам топлива в сектор Газа продолжают препятствовать.
Седьмого октября произошло обострение застарелого конфликта между Израилем и Палестиной, именуемого также ближневосточным конфликтом. Палестинское военизированное движение ХАМАС атаковало территорию еврейского государства тысячами ракет. Израиль начал проводить ответную операцию, взяв под контроль все населённые пункты у сектора Газа. ЦАХАЛ стал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы.
Арабо-израильский конфликт основывается на территориальных разногласиях двух народов. Принятой Генассамблеей ООН резолюцией 181 от 29.11.1947 подразумевалось прекращение действия мандата Великобритании над Палестиной и создание на этой территории двух государств — еврейского и арабского. Города Иерусалим и Вифлеем получили статус территорий под международным контролем.