Каир, 21 октября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Лидер палестинского народа Махмуд Аббас на саммите в Каире заявил, что палестинцы останутся на своей земле. Таким образом он предостерёг от насильственного перемещения данного арабского народа из сектора Газа.

Thaer Ganaim/Global Look Press Лидер палестинского народа Махмуд Аббас

«Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за её пределы. Мы не уйдём, мы останемся на своей земле», — заявил он во время саммита.

Глава Палестинской автономии добавил, что в данной части региона Ближнего Востока мир и безопасность возможны только после создания двух государств — Государства Израиль и Государства Палестина. На саммите в Каире собрались 30 государств для обсуждения палестино-израильского конфликта.

Прежде ИА Регнум приводило заявление Палестинского общества Красного полумесяца об отсутствии соглашения об эвакуации раненых из Газы. Вместе с тем в гуманитарной организации выразили сожаление, что поставкам топлива в сектор Газа продолжают препятствовать.

Седьмого октября произошло обострение застарелого конфликта между Израилем и Палестиной, именуемого также ближневосточным конфликтом. Палестинское военизированное движение ХАМАС атаковало территорию еврейского государства тысячами ракет. Израиль начал проводить ответную операцию, взяв под контроль все населённые пункты у сектора Газа. ЦАХАЛ стал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы.

Арабо-израильский конфликт основывается на территориальных разногласиях двух народов. Принятой Генассамблеей ООН резолюцией 181 от 29.11.1947 подразумевалось прекращение действия мандата Великобритании над Палестиной и создание на этой территории двух государств — еврейского и арабского. Города Иерусалим и Вифлеем получили статус территорий под международным контролем.