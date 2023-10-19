Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Иерусалимский патриархат осуждает авиаудар Израиля по греческому православному храму в секторе Газа и относит такие атаки по гуманитарным учреждениям к «военным преступлениям, которые нельзя игнорировать», говорится в заявлении церкви.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Ранее стало известно, что по православной церкви Святого Порфирия был нанесён удар, в результате которого обитель оказалась разрушена. СМИ сообщают о наличии погибших и пострадавших при этой атаке. Среди них могут быть женщины и дети.

В патриархате отметили, что священнослужители предоставляют убежища для мирных жителей, которые оставили свои дома из-за бомбардировок, проводимых израильской армией. В заявлении также сказано, что патриархат, продолжит выполнять свой «религиозный и моральный долг», оказывая помощь и поддержку всем нуждающимся, несмотря на давление, оказываемое Израилем на церкви, и требования израильской стороны об эвакуации.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о нанесении удара израильской авиацией удара по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Вооружённые силы еврейского государства отметили, что в результате атаки погибли несколько человек.

Минздрав Палестины в свою очередь уточнили, что число погибших составило шесть. Ранее стало известно, что ЦАХАЛ проводит в Нур-Шамсе контртеррористическую операцию, в рамках которой проходят задержания иконфискация оружия, а также уничтожается инфраструктура военного назначения.