Никосия, 21 октября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Возле здания посольства Израиля в Никосии (Кипр) прогремел взрыв. Об этом 21 октября сообщил портал Philenews со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным источника, правоохранители задержали по подозрению в причастности к взрыву нескольких мужчин в возрасте от 17 лет до 21 года.

По предварительной информации, все подозреваемые прибыли на Кипр из Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 октября израильские Совет национальной безопасности и МИД Израиля призвали граждан покинуть Египет и Иорданию и избегать посещения Марокко. По данным ведомств, в последние дни в ряде стран мира, особенно в арабских государствах Ближнего Востока, наблюдается значительное усиление акций против Израиля и проявление враждебности и насилия по отношению к израильтянам.

Ранее в этот же день Минэкономразвития рекомендовало туроператорам из России воздержаться от продажи туров в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки. Россиян также призвали воздержаться от поездок в эти страны Ближнего Востока, пока ситуация в них не вернётся в нормальное русло.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС произвело массированную ракетную атаку по территории Израиля и захватило несколько израильских населённых пунктов. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по территории Газы, а 8 октября власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны.