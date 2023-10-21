Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Из-за угрозы безопасности Совет национальной безопасности и МИД Израиля призвали своих граждан покинуть Египет и Иорданию и избегать посещения Марокко. Об этом 21 октября сообщила канцелярия израильского премьер-министра.

Thomas Banneyer/Global Look Press

Отмечается, что на фоне продолжения военных действий на протяжении последних дней в ряде стран мира, особенно в арабских государствах Ближнего Востока, наблюдается значительное усиление протестов против Израиля и проявление враждебности и насилия по отношению к израильтянам.

«В связи с этим Совет национальной безопасности повышает уровень предупреждения о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до уровня 4 (высокая угроза) — рекомендуется не посещать эти страны, а тем, кто в них находится, как можно скорее покинуть их территорию. Уровень предупреждения о поездках в Марокко поднимается до уровня 3 — рекомендация избегать несущественных поездок», — говорится в сообщении.

В израильском СНБ также напомнили о действии рекомендаций до дальнейшего уведомления стараться не ездить во все страны Ближнего Востока, а также в Малайзию, Бангладеш, Индонезию и на Мальдивы.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба минздрава Израиля сообщила, что число пострадавших в результате обострения ближневосточного конфликта израильтян превысило пять тысяч человек. До этого издание Times of Israel писало о 4,9 тысячи пострадавших.

Телеканал Al Jazeera 20 октября со ссылкой на минздрав Палестины в Газе сообщил, что число погибших в анклаве с момента обострения конфликта превысило четыре тысячи человек. Помимо этого, 13 260 человек получили ранения и ещё свыше четырёх тысяч палестинцев числятся пропавшими без вести.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС произвело массированную ракетную атаку на территорию Израиля и захватило несколько израильских населённых пунктов. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по территории Газы, а 8 октября власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны.