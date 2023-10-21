* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра иностранных дел России Георгия Кунадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признали ионогеном. В соответствующий реестр его внесли в соответствии с распоряжением Министерства юстиции от 20 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео Георгий Кунадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

На сайте министерства сообщили, что Кунадзе занимался распространением недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях, проводимой ими политике, а также о действиях Вооружённых сил РФ. Кроме того, бывший дипломат регулярно выступал в качестве участника на информационных площадках иностранных структур.

«Георгий Кунадзе распространял сведения, направленные на формирование негативного образа» России», ― говорится в сообщении Минюста.

Кроме него, ведомство внесло в реестр иноагентов журналиста Илью Косыгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и политолога Михаила Савву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Оба проживают за пределами России. Их также обвинили в распространении недостоверных сведений о действиях российских властей.

Кунадзе занимал должность замминистра с 1991 по 1993 годы, а министерством руководил Андрей Козырев. По данным дипломатического источника,в этот период дипломат лоббировал передачу российских Курильских островов Японии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов девять граждан, в том числе главного редактора «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия Муратова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), экономиста Константина Сонина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бывшего участника Comedy Club Руслана Белого (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

13 октября этот список пополнили ещё 12 фамилий. На сегодняшний день в реестре иноагентов Минюста значатся 700 организаций и физических лиц.