Москва, 13 октября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов ещё 12 физических лиц. Обновленный список опубликован на официальном сайте ведомства.

Так, иноагентами признаны журналисты Елена Малаховская и Сергей Ковальченко, активист Андрей Рудой, автор Telegram-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский и медиаменеджер Айдер Муждабаев.

Также в список вошли бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев, руководитель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, бывший депутат Вологодской области Евгений Доможиров, представитель ногайского национального движения Анвар Курманакаев.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции России 15 сентября включило в реестр иностранных агентов пятерых граждан, в том числе политолога Станислава Белковского. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике.

8 сентября, в реестр иностранных агентов были включены солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, социолог Николай Митрохин, журналист Андрей Мальгин, сценарист Наталья Пелевина, муниципальный депутат из Ефремова Ольга Подольская и журналист Мумин Шакиров.

1 сентября Минюст внёс в список иноагентов девять граждан, в том числе нобелевского лауреата Дмитрия Муратова.

Приморский суд Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом) за непредставление в Министерство юстиции отчётов о своей деятельности.