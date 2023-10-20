* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 октября, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы МИД России Георгий Кунадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во время работы в этом ведомстве лоббировал передачу российских Курильских островов Японии, заявил журналистам дипломатический источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Он напомнил, что в тот период (Кунадзе* занимал должность замминистра с 1991 по 1993 годы) министерствам руководил Андрей Козырев.

«Во время козыревщины Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии», — сказал источник в беседе с РИА Новости.

20 октября Минюст РФ включил Кунадзе* в список иностранных агентов. Вместе с ним указанный перечень пополнили журналист Илья Косыгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и политолог Михаил Савва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Япония считает своим российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые являются частью курильского архипелага. По окончании Второй мировой войны Токио и СССР так и не подписали мирный договор. Для его заключения японская поставила условие России отдать указанные острова.

Как сообщало ИА Регнум, сразу после начал специальной военной операции Андрей Козырев призывал российских дипломатов уйти в отставку из-за действий России. В марте 2022 года ТАСС привёл слова источника МИД РФ, который заявил, что Козырев всегда ассоциировался в ведомстве с предательством, и из-за этого его имя стало имя нарицательным.