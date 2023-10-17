Москва, 17 октября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду предложила проект Стратегии национальной безопасности, в котором Россию указали как основную угрозу, чтобы переложить вину за провал в управлении страной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Её заявление 16 октября опубликовали на сайте министерства.

Cristian Cristel/Global Look Press Президент Молдавии Майя Санду

«Очевидно, что цель антироссийских положений новой Стратегии национальной безопасности Молдавии заключается в том, чтобы попытаться накануне предстоящих в стране 5 ноября всеобщих местных выборов переложить на Россию вину за управленческую некомпетентность республиканских властей», — отметила Захарова.

Она добавила, что обвинения в адрес России нужны молдавским властям, чтобы подавлять свободу слова и инакомыслие. Представительница МИД также напомнила, что в Кишинёве ранее неоднократно выступали с необоснованными антироссийскими заявлениями. Захарова также указала на то, что в Молдавии используют заявления об «угрозах» со стороны России, чтобы оправдать сближение с НАТО.

Санду представила проект Стратегии национальной безопасности 11 октября. В тот же день она заявила, что Россия пыталась весной 2023 года дестабилизировать ситуацию в Молдавии и до сих пор планирует это сделать. При этом президент не представила доказательств.

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников 12 октября напомнил, что Санду, как только победила на выборах в конце 2020 года, первым делом заявила, что будет добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Он также заявил, что президент готовит Молдавию к вооружённому конфликту с Россией.