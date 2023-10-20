Вашингтон, 20 октября, 2023, 22:28 — ИА Регнум. США и страны ЕС пытаются уговорить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы иметь больше времени для тайных переговоров по освобождению заложников, которые проходят при содействии Катара, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники журналистов отмечают, что переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС проходят нестабильно и есть опасность того, что они провалятся. Вместе с тем, по мнению источников, существуют шансы на определённые подвижки.

Они уточнили, что радикалы могут согласиться отпустить по крайней мере небольшую часть гражданских лиц без предъявления требования к Израилю отпустить другую группу пленных в ответ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент США Джо Байден заявил, что наибольшим приоритетом для него является безопасность американцев, которые находятся в заложниках у ХАМАС.

Ранее Bloomberg написал о том, что Израиль под влиянием США решил скорректировать свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Трое представителей израильских властей заявили, что роль и влияние Вашингтона в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС стали гораздо больше, чем были ранее.

В публикации отмечается, что такое воздействие может отсрочить начало и сделать более длительной наземную операцию армии Израиля в Газе.