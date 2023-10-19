Афины , 20 октября, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Бомбардировки сектора Газа, проводимые израильскими войсками, якобы разрушили греческую православную церковь Святого Порфирия, которая находится в центре палестинского анклава, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на представителей МВД сектора Газа.

Иван Шилов ИА Регнум Запуск ракет из сектора Газа

Отмечается, что в результате ударов по храму несколько человек получили ранения. На прошлой неделе поступала информация о разрушении указанной церкви в результате ракетного обстрела, однако затем стало известно, что обитель осталась целой, а уничтожению подвергся приходской дом храмового комплекса.

Греческие журналисты уточняют, что, по данным МВД, в разрушенной церкви укрывались 50 человек, большинство из которых женщины и дети. Телеканал Al-Jazeera в свою очередь передал о том, что в результате атаки на храм погибли по меньшей мере два человека и есть множество пострадавших.

Церковь Святого Порфирия является одной из древнейших церквей в регионе. Её возвели в начале V века н. э. Несколько раз храм перестраивался.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября на юге сектора Газа удару подверглась больница «Аль-Ахли Аль-Маадани». После атаки Израиль и палестинские радикалы начали обвинять друг друга в случившемся.

Израильская армия утверждает, что, согласно проведенному ею расследованию, вина за удар лежит на группировке «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом уточняется, что боевики попали в больницу по ошибке, в результате неудачного пуска.

Палестинцы возлагают ответственность за удар на Израиль. К этим обвинениям присоединился и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал произошедшее «беспрецедентным злодеянием», призвав остановить такие действия.