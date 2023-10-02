Вашингтон, 2 октября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты заморозили долгосрочные контрактные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования. Об этом 2 октября заявил представитель Госдепа Мэтт Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

«В то время, как у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены», — сообщил он.

Речь идёт о контрактах на долгосрочную перспективу, уточнил Миллер.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о получении Киевом от ЕС нового транша финансовой помощи по макрофинансовой программе в размере €1,5 млрд. Она подчеркнула, что Евросоюз уже потратил на этом направлении €13,5 млрд за текущий 2023 год, что предполагается как помощь во вступлении Украины в союз.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в украинском телеэфире 28 сентября признал, что на Западе желающих выделять деньги Украине становится всё меньше. Он отметил, что в 2023 году украинский бюджет гарантированно получит $42 млрд, но насколько налогоплательщики партнёров Украины готовы финансировать её дальше, вызывает много вопросов.

Марченко также заявил, что с начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Киев получил от Вашингтона $21,7 млрд в качестве финансовой помощи. Он отметил, что США якобы оказывают поддержку на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны.

Американский сенат 30 сентября одобрил законопроект о временном финансировании правительства страны. После его подписания президентом США Джо Байденом американское правительство получило финансирование на дальнейшую работу, но законом не предусмотрено нового финансирования Киева. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская вовлечённость в конфликт всё равно не прекратится, а отсутствие расходов на Украину он назвал временным явлением.