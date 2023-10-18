Нью-Йорк, США, 18 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием голосование США по резолюции Бразилии в Совбезе организации. Комментируя 18 октября вето Соединённых Штатов на проект бразильской резолюции по ситуации в Газе, дипломат отметил, что Вашингтон изначально не был в этом заинтересован.

Иван Шилов ИА Регнум Василий Небензя

«Мы с вами стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов американских коллег. С самого начала, не выступая в принципе против идеи принятия гуманитарной резолюции Совбеза, они на самом деле не были в ней заинтересованы и лишь рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук», — заявил Небензя.

Как передавало ИА Регнум, США наложили вето на бразильский проект резолюции по ситуации в Газе, в частности, Совбез отклонил предложенные российской стороной поправки к нему и отказался включить в проект осуждение удара по больнице «Аль-Ахли». Вместе с тем Россия предложила осуждение от имени СБ введения блокады в отношении Газы. В изначальном бразильском варианте проект призывал отменить предписание Израиля палестинцам и представителям ООН перемещаться с севера на юг сектора.

Днём ранее Небензя заявил, что голосование в СБ ООН по ситуации в секторе Газа было очень показательным. По его словам, оно наглядно показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбёжек, а кто — за упорную блокаду единого сигнала СБ из-за корыстных политических целей.

Больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа обстреляли вечером 17 октября. Движение ХАМАС заявило, что за атакой стоит Израиль, а за его действия ответственны США. На следующий день сирийские власти также возложили ответственность за удар на Запад и США в частности, так как, по мнению сирийской стороны, за «одной из самых отвратительных и кровавых» атак стоит Тель-Авив. МИД России заявил о солидарности Москвы с такой позицией. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в ударе боевиков «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 18 октября выразил мнение о непричастности к произошедшему Израиля. Как он заявил, удар по больнице нанесла «другая команда».